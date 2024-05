Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca aceasta ar mentine la putere gruparea islamista palestiniana, care va reprezenta in continuare o amenintare pentru securitatea Israelului,…

- Netanyahu a spus ca Israelul este dispus sa intrerupa luptele in Fasia Gaza pentru a asigura eliberarea ostaticilor inca detinuti de Hamas, despre care se crede ca ar fi peste 130, relateaza Reuters, citat de Agerpres."Dar, in timp ce Israelul a dat dovada de disponibilitate, Hamas ramane inradacinat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a deplasat miercuri la Kerem Shalom, punct de trecere pentru ajutorul umanitar dinspre Israel catre Fasia Gaza, informeaza AFP si Reuters, preluat de agerpres.ro. Blinken a putut vedea 10 camioane asteptand sa intre in Fasia Gaza, precum si mai multe tancuri…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut duminica Statelor Unite sa impiedice o invazie israeliana in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, transmit AFP si Reuters. ”Facem apel la Statele Unite sa ii ceara Israelului sa puna capat operatiunii de la Rafah, intrucat SUA sunt singura tara capabila…

- Presedintele american Joe Biden l-a ironizat pe contracandidatul sau la alegerile prezidentiale din SUA din toamna acestui an, republicanul Donald Trump, pe care l-a comparat cu ”un baietel de sase ani”, la cina anuala a corespondentilor de presa la Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Numerosi invitati…

- Gruparea islamista Hamas a afirmat marti, 9 aprilie, ca propunerile Israelului privind incheierea unui armistițiu in razboiul din Fașia Gaza nu indeplinesc niciuna din cererile factiunilor palestiniene, dar a precizat ca acestea vor fi examinate "cu intransigenta" si li se va comunica mediatorilor raspunsul,…

- Israelul a inceput luni dimineața retragerea trupelor din sudul Fașiei Gaza, transmite Sky News. O singura brigada, Brigada Nahal, a ramas in Khan Younis și este insarcinata cu securizarea coridorului Netzarim, care imparte Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel. Știrea vine pe fondul negocierilor…

- Kamala Harris a facut, duminica, 3 martie, cele mai tranșante declarații ale unui oficial american de rang inalt privind razboiul din Fașia Gaza, solicitand incetarea imediata a focului și cerand Israelului o creștere a fluxului de ajutor pentru poporul palestinian, relateaza Reuters, citata de News.ro.…