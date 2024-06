Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Allen Coliban a demolat in cursul nopții trecute primele șapte panouri ilegale amplasate pe Calea București, in zona Spitalului Județean din Brașov. Demolarile vor continua și in nopțile urmatoare pentru eliminarea tuturor panourile amplasate ilegal in oraș.

- AUR il acuza pe președintele PNL, Nicolae Ciuca, de faptul ca prejudiciaza campania electorala prin panourile uriașe amplasate in țara. Este vorba despre panourile care conțin sloganul „Un ostaș in fruntea țarii”.

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un incendiu produs pe strada Aleea Plopilor din Bistrița. Panourile fotovoltaice amplasate pe un bloc situat aici au fost cuprinse de flacari. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/04/cendiu2.mp4 Pompierii militari au intervenit…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a emis dispozitia privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral care vor fi folosite in campania electorata a alegerilor europarlamentare si pentru alegerea autoritatile administratiei publice locale din anul 2024.Panourile stradale electorale…

- Bavaria Used Day este evenimentul care aduce in atenția tuturor mașinile premium, rulate, din stocul Bavaria Used (membra Automobile Bavaria Group). Cea de-a patra ediție a evenimentului va avea loc pe 6 aprilie 2024, in intervalul orar 10:00 – 15:00, in showroom-urile Automobile Bavaria din țara. In…

- Autoritațile municipiului din capitala continua sa faca ordine in Chișinau. In special, au loc lucrari de demontare a panourilor publicitare, gheretelor si a gardurilor instalate ilegal in capitala sau a celor pentru care au expirat actele permisive. Despre aceasta a comunicat administrația primariei…

- Ion Tiriac și-a retras oferta de a construi gratuit un patinoar in municipiul Brasov, a anunțat primarul Allen Coliban, care reclama un sabotaj din partea consilierilor locali care formeaza majoritatea.

- O noua gradinița, adaptata pentru copiii cu deficiențe de vedere va fi construita, la Brașov, in locul fostului depou de tramvaie. Primaria a semnat, recent, contractul cu firma care se va ocupa de proiectare și execuție. Unitatea de invațamant preșcolar va avea 240 de locuri și va fi gata in 2026,…