- Miscarea islamista Hamas a difuzat vineri, la Cairo, o declaratie in care afirma ca debarcaderul construit de SUA in apropierea coastelor Fasiei Gaza nu este o alternativa la deschiderea tuturor punctelor terestre de trecere aflate sub supraveghere palestiniana, transmite Reuters,

- Directorul CIA, William Burns, a sosit in capitala egipteana Cairo pentru intalniri pe tema conflictului din Gaza, potrivit unor surse de la aeroportul din Cairo, scrie Reuters. Egiptul, alaturi de Qatar și Statele Unite, a condus eforturile de mediere intre Israel și Hamas pentru a intermedia un acord…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut duminica Statelor Unite sa impiedice o invazie israeliana in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, transmit AFP si Reuters. ”Facem apel la Statele Unite sa ii ceara Israelului sa puna capat operatiunii de la Rafah, intrucat SUA sunt singura tara capabila…

- Presedintele american Joe Biden l-a ironizat pe contracandidatul sau la alegerile prezidentiale din SUA din toamna acestui an, republicanul Donald Trump, pe care l-a comparat cu ”un baietel de sase ani”, la cina anuala a corespondentilor de presa la Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Numerosi invitati…

- O operatiune militara de anvergura in orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, ''risca sa izoleze si mai mult Israelul'', a avertizat vineri secretarul de stat american Anthony Blinken la finalul unei vizite in Israel si al unei discutii ''deschise'' cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit…

- Se așteapta ca mediatorii sa se reuneasca din nou la Cairo, duminica, și sa caute o formula acceptabila pentru Israel și Hamas de incetare a focului in Gaza, au declarat surse citate de Reuters. Delegațiile din partea Israelului și din partea Hamas ar urma sa soseasca duminica la Cairo, au declarat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu vrea ca Israelul sa controleze securitatea intr-o Gaza demilitarizata. De asemenea, Israelul ar trebui sa joace un rol in administrație dupa incheierea razboiului cu Hamas. Planul a fost respins de Autoritatea Palestiniana. Planul prezentat de Benjamin Netanyahu…

- Israelul a trimis negociatori pentru negocieri de armistițiu la Cairo, așa cum a solicitat Joe Biden, dar aceștia nu s-au intors pentru discuții suplimentare, deoarece cererile Hamas au fost „delirante”, a declarat sambata premierul Benjamin Netanyahu, noteaza Reuters. Intrebat in timpul unei conferințe…