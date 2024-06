Stiri pe aceeasi tema

- (P.E.) Comunicat Gabriel Pleșa: Realitatea din Alba Iulia e strategia mea electorala! Strategia mea electorala? Realitatea! Fara metafore, fara cuvinte meșteșugite, Alba Iulia de astazi face cea mai eficienta campanie pentru candidatul Gabriel Pleșa! Cu o singura condiție, sa nu ne prefacem ca am uitat…

- PNL Alba, probabil cea mai puternica organizație liberala din Romania, va caștiga detașat alegerile locale și europarlamentare din județ. E rodul unei munci constante, profesioniste, desfașurata de o echipa care știe ce sa faca și cum sa faca. In timp ce unii politicieni descopera județul doar acum,…

- Un primar fara suportul unui Consiliu Local puternic, profesionist și motivat, e precum Cetatea fara porți. Nu intamplator deviza noastra, a echipei PNL, este PRIN NOI INȘINE, nu „prin mine insumi”. Niciodata n-a fost vorba doar despre o persoana. Mereu a fost munca unei ECHIPE. Echipa caștigatoare…

- Ziua de 1 Iunie, Ziua Copilului, a fost un bun prilej pentru majoritatea candidatilor sa organizeze fel si de fel mici distractii si bucurii pentru cei mici sub ochii recunoscatori ai parintilor cu drept de vot, se intelege . Nu pot sa nu compar realitatea promisa din campania electorala cu realitatea…

- Dragi locuitori ai comunei Bistra, In primul rand, vreau sa va mulțumesc ca mi-ați acordat sprijinul și increderea dumneavoastra, in acești ani, in care am construit impreuna o comuna frumoasa. De asemenea, le mulțumesc colegilor din Primarie, consilierilor locali și tuturor partenerilor cu care am…

- Doamna Ioana Palcau a implinit 104 ani și, la fel ca in anii trecuți, am vizitat-o pentru a o felicita. Am gasit-o in mijlocul familiei, bucuroasa de oaspeți și zambitoare, dornica sa ne spuna povești, parca desprinse din carțile de istorie, din vremurile Primului Razboi Mondial. Doamna Palcau ne-a…