Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat care a incercat sa incendieze o sinagoga in orașul francez Rouen a fost impușcat mortal de poliție vineri. El a vrut sa atace polițiștii inarmat cu o ranga și un cuțit. Primarul Rouen, Nicolas Mayer-Rossignaol, a declarat ca intreg orașul se afla in stare de șoc, nu doar comunitatea…

- Autoritatile chineze analizeaza o propunere conform careia autoritatile locale din intreaga tara ar cumpara milioane de locuinte nevandute, in ceea ce ar urma sa fie una dintre cele mai ambitioase tentative de a salva o piata imobiliara in criza, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde miercuri este programata o greva in sectorul transportului public. De asemenea, la Atena vor avea loc proteste. MAE a transmis, marti, ca in Grecia au fost anuntate, miercuri, greve si perturbari in sectorul transportului…

- Potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), minorul va fi adus in cursul zilei de luni, insoțit de un psiholog și o echipa a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj.Autoritațile colaboreaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a reactivat celula de criza in contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit autoritaților, securitatea și stabilitatea in zona pot fi afectate pe un termen nedeterminat. MAE informeaza ca pina in prezent, ambasada Republicii Moldova la Tel-Aviv nu a…

- Managerul Spitalului Municipal de Urgența Moinesti, Prof. univ. dr. Adrian Cotirleț, a participat la evenimentul „Diplomație medicala: perspective romȃno-belgiene. E-Health – foaie de parcurs”, raspunzand astfel invitației Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei care, in colaborare cu Oficiul regional…

- Autoritațile franceze au inceput deja verificarile personalului angajat pentru desfașurarea Jocurilor de la Paris 2024! Au fost insa multe persoane care au fost indepartate. 800 de persoane sunt ținute departe de Jocurile Olimpice de la Paris, in urma verificarilor incepute de autoritațile franceze…

- "Ma adresez dumneavoastra, Vladimir Putin, pentru ca solutia la aceasta problema depinde doar de dumneavoastra", ii transmite Ludmila Navalnaia intr-o inregistrare video de un minut filmata in fata coloniei penitenciare "Lupul polar", unde fiul ei a fost transferat in decembrie pentru a ispasi o pedeapsa…