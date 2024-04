Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Guvernului roman se monitorizeaza situația din Orientul Mijlociu. Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Radu Mihail Filip, pana in prezent misiunile diplomatice si oficiile consulare romane nu au primit solicitari de sprijin sau asistenta consulara din…

- In legatura cu escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie, avand in vedere situația de securitate instabila din Israel. Astfel, MAE recomanda cetațenilor Republicii Moldova sa evite calatoriile neesențiale in aceasta țara.

- O celula de criza a fost constituita la nivelul Ministerului de Externe pentru situația din Orientul Mjlociu, conform unor surse Digi24. Discuțiile au loc și in contextul in care premierul Marcel Ciolacu are programata incepand de marți o vizita oficiala in Qatar si Emiratele Arabe Unite.

- La Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei este convocata, in ziua de 15 aprilie 2024, o celula de criza pentru a analiza situația din Orientul Mijlociu. Cu 24 de ore mai inainte, o serie de oficiali romani (Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca) au anunțat ca Romania este de partea Israelului,…

- In legatura cu escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe a emis atenționare de calatorie, avind in vedere situația de securitate instabila din Israel: MAE recomanda cetațenilor Republicii Moldova sa evite calatoriile neesențiale in aceasta țara. Securitatea…

- Alerta de calatorie in Orientul Mijlociu. Astfel, avand in vedere situația de insecuritate din Orientul Mijlociu generata de razboiul din Israel, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor Republicii Moldova care se afla sau planifica sa calatoreasca in regiune, in special in țari ca Liban,…

- Federatia Rusa sfideaza normele si principiile dreptului international si submineaza suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, a afirmat marti , 12 martie, Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau, dupa ce i-a transmis o nota de protest ambasadorului rus in Republica Moldova,…

- 8 martie 2024 Precizari de presa in contextul alegerilor prezidentiale din Federatia Rusa In perioada 15 17 martie 2024 au loc alegeri prezidentiale in Federatia Rusa.Autoritatile ruse au anuntat organizarea scrutinului si in teritoriile ucrainene anexate ilegal ori ocupate temporar de Federatia Rusa…