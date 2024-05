Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, ca are in atenție situatia a patru cetațeni romani, care s-au adresat Ambasadei Romaniei la Canberra și Consulatului General al Romaniei la Paris pentru a-și semnala prezența pe teritoriul francez de peste mari.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, ca are in atenție patru cetațeni romani, care și-au semnalat prezența in Noua Caledonie. Consulatul General al Romaniei la Paris a semnalat acest lucru și Inaltului Comisariat al Republicii din Noua Caledonie.

- Trei cetateni romani s au adresat Ambasadei Romaniei la Canberra si Consulatului General al Romaniei la Paris pentru a si semnala prezenta in Noua Caledonie. Este vorba despre teritoriul francez de peste mari aflat sub stare de urgenta in urma protestelor masive si a incalcarilor grave ale ordinii publice…

- MAE transmite, in contextul protestelor masive din Noua Caledonie, ca are in atentie situatia unui numar de trei cetateni romani, care s-au adresat Ambasadei Romaniei la Canberra si Consulatului General al Romaniei la Paris pentru a-si semnala prezenta in teritoriul francez de peste mari. „Reprezentantii…

- Trei cetateni romani sunt prinsi in mijlocul violentelor din Noua Caledonie, teritoriu francez de peste mari si tari. Anuntul vine de la Ministerul roman de Externe, care precizeaza ca mentine in permanenta legatura cu acestia si sunt pregatiti sa le acorde ajutor consular in caz de nevoie. Noua Caledonie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are in atenție situatia a trei cetațeni romani, care s-au adresat Ambasadei Romaniei la Canberra și Consulatului General al Romaniei la Paris pentru a-și semnala prezența in teritoriul francez de peste mari.

- Trei romani au anuntat autoritatile ca se afla in Noua Caledonie, care este teritoriu francez peste mari, iar Consulatul General al Romaniei la Paris tine legatura cu ei, monitorizeaza situatia lor si este pregatit sa intervina daca este nevoie.„In contextul protestelor masive din Noua Caledonie, Ministerul…

- Trei romani au anuntat autoritatile ca se afla in Noua Caledonie, iar Consulatul General al Romaniei la Paris tine legatura cu ei, monitorizeaza situatia lor si este pregatit sa intervina daca este nevoie.