CFR a reluat circulația trenurilor între București și Giurgiu după 19 ani, dar cu întârzieri pe traseu Dupa o intrerupere de 19 ani, CFR a reluat circulația trenurilor de calatori intre București și Giurgiu pe ruta via Vidra-Gradiștea-Comana, ca urmare a reconstrucției podului peste raul Argeș. Cu toate ca distanța este de doar 93 de kilometri, trenurile parcurg traseul in peste doua ore, fiind afectate și de intarzieri pe parcurs. Primul tren […] The post CFR a reluat circulația trenurilor intre București și Giurgiu dupa 19 ani, dar cu intarzieri pe traseu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani a murit din caza rujeolei. El nu era vaccinat, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Este vorba despre un baiat din Buzau. Nu era vaccinat și suferea de obezitate morbida. Potrivit INSP, in perioada 1 – 19 mai, in Romania au fost notificate…

- INFORMARE DE PRESA Bucuresti, 20 mai 2024 Urmare unor lucrari intre statiile Tecuci ndash; Tecuci Nord efectuate de catre CFR SA vor interveni modificari in circulatia trenurilor CFR Calatori Pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Tecuci ndash; Tecuci Nord, solicitate…

- Sambata, 18 mai 2024, incepand cu ora 17.00, la Primaria Municipiului Sebeș va avea loc vernisajul expoziției retrospective „Doina Lie”, prilej de a celebra o mare personalitate a Sebeșului: sculptorița Doina Lie (1929-2012). Evenimentul face parte din programul celei de-a XLIV-a ediții a Festivalului…

- Sub conducerea președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” din Balaceanca a cunoscut o transformare semnificativa, punandu-se accentul pe modernizare și imbunatațirea condițiilor pentru pacienți. Doua corpuri de cladire au intrat in proces de…

- In legatura cu rujeola, copiii mici nevaccinati si femeile insarcinate nevaccinate prezinta cel mai mare risc de complicatii severe, deoarece aceasta boala reușește sa slabeasca sistemul imunitar, avertizeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Specialiștii INSP reamintește ca rujeola este…

- Trenurile vor reveni undeva in trimestrul trei pe ruta directa dintre București și Giurgiu, lucrarile la podul peste Argeș sunt intr-un stadiu foarte avansat, iar din luna mai ar putea circula trenuri de test, a spus un oficial al Ministerului Transporturilor, citat de Agerpes.

- Dupa 19 ani de la prabușirea vechiului pod de la Gradiștea din cauza inundațiilor, trenurile vor reveni pe ruta inițiala in trimestrul trei al acestui an, fara sa mai ocoleasca prin Videle, a susținut duminica, 17 martie, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionut Savoiu.Testele vor incepe…

- In Romania, diferențele dintre pensiile incasate evidențiaza o realitate complexa, caracterizata de extreme socio-economice, potrivit unui studiu statistic realizat de Ministerul Muncii. In timp ce in anumite zone, pensiile reflecta condiții de munca avantajoase și salarii peste medie, in alte regiuni,…