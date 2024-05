Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Permanent pentru Sanatate Publica (SCOPH), din cadrul Societații Studenților in Medicina din Timișoara (SSMT), in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat al Județului Timiș (ISU Timiș), va invita sa participați la un eveniment de amploare ce vizeaza creșterea gradului…

- Dat fiind faptul ca educatia rutiera reprezinta un domeniu prioritar pentru atingerea obiectivului strategic de reducere a riscului de victimizare in randul participanților la traficul rutier, efectivele de politie rutiera din cadrul Serviciului Rutier au efectuat activitati de propaganda si educatie…

- Amira Iasmina Abugararah are doar 18 ani și o poveste care poate fi data ca exemplu adolescenților aflați la inceput de drum. Recent, a fost admisa la una dintre cele mai prestigioase universitați din lume. Harvard-ul a primit-o cu brațele deschise, urmand sa-i asigure toate condițiile de trai pe perioada…

- Mirel, ucigașul studentei de la Medicina și-ar fi lovit și fosta iubita: Se purta ca și cum era proprietatea lui! - Andreea, inmormantata joiApar noi detalii șocante despre Mirel, individul care a ucis-o pe Andreea, tanara studenta de la Facultatea de Medicina din Timișoara. Vestea i-a șocat pe locuitorii…

- Andreea Morega, studenta la medicina, ucisa de „iubit“ intr-un apartament in Timișoara, a fost adusa la casa parinteasca din Padeș, Gorj. Zeci de persoane au intampinat vehiculul firmei de servicii funerare care a adus trupul neinsuflețit. Andreea a fost intampinata cu lacrimi, flori și durere de catre…

- Tatal studentei ucise la Timișoara rupe tacerea. Barbatul a povestit cu vocea gatuita de suferința ca a presimțit ca ceva grav s-a intamplat in momentul in care fiica sa nu i-a mai raspuns la telefon. Tatal tinerei studente la Medicina care a sfarșit in condiții cutremuratoare, ucisa de iubit, nu exclude…

- Crima abominabila vineri la Timișoara. Potrivit anchetatorilor, din raportul de examinare medico-legala reiese ca tanara studenta a avut o moarte infioratoare. Victima a fost injunghiata de 30 de ori și, se pare, inainte de a muries-a luptat cu agresorul pe care a reușit sa il zgarie Va reamintim ca…

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.