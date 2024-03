Taxă globală pentru miliardari. Vis sau realitate? Mai multe țari iau in calcul introducerea unui impozit minim global pentru miliardari. Reprezentanții țarilor G20 au discutat propunerea la un summit de la Sao Paulo, Brazilia, la doi ani dupa ce un acord de referința a aratat ca țarile ar putea acționa impreuna in stabilirea unei cote minime de impozitare de 15% pentru companiile multinaționale. Datele furnizate de Observatorul Fiscal al UE arata ca miliardarii din țarile mari platesc o parte mult mai mica din veniturile lor in impozite decat oamenii obișnuiți. Mai mult, averea acestora este cu greu impozitata, la cote efective de doar 0%-0,5%. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

