Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanța de 1 mai și Paște vine cu temperaturi ridicate in toata țara, anunța directoarea generala a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, citata de Agerpres. Sud-vestul țarii va fi afectat de vantul puternic in urmatoarele zile, in timp ce in București sunt așteptate ploi…

- De 1 mai si de Paste, temperaturile vor fi usor mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii si vor fi ploi in regiunile sud-vestice, sudice si sud-estice, anunța meteorologii.

- Directorul ANM a prezentat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai și Paște. Elena Mateescu a explicat ca in majoritatea regiunilor țarii, registrul termic va fi unul normal petnru aceasta perioada, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, dar nu sunt excluse ploile trecatoare in anumite zone. Dupa…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a prezentat prognoza meteo pentru minivacanța de 1 Mai și Paște. Ea a explicat ca vom avea temperaturi de peste 20 de grade in cea mai mare parte a țarii, dar nu sunt excluse și ploile trecatoare. Vremea se va strica dupa Paște, atunci cand vom avea parte de ploi in aproape…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la mini-vacanța de 1 Mai și Paște, iar directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca, in prezent, avem o vreme urata cu ploi și ninsori, dar in cateva zile se va incalzi. Astfel, in perioada sarbatorilor vom avea o vreme in general buna, cu temperaturi mai crescute…

- Ploua abundent in aproape toata țara, iar in zona de munte ninge, la inceput de primavara avem parte de o vreme mai rece decat in ultima luna de iarna. Elena Mateescu, sefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a spus cat dureaza informarea de ploi abundente in toata tara si a prezentat…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anuntat prognoza meteo. Aceasta precizeaza ca urmeaza o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului. Potrivit meteorologilor, la Zimnicea, temperatura ajuns la 22°C. A fost, de altfel, cea mai ridicata, valoarea zilei. Elena Mateescu, directorul ANM,…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca vremea nefiresc de calda pentru data din calendar va mai ține cel puțin pana la finalul acestei saptamani. Vom avea maxime de 20-21 de grade, inclusiv in București."Intr-adevar, consemnam, incepand din 5 februarie, recorduri ale valorilor zilnice, atat…