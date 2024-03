Stiri pe aceeasi tema

- Avocații care au reprezentat cu succes Romania in procesul intentat de Gabriel Resources in cazul exploatarii aurifere de la Rosia Montana au publicat sambata un comunicat in care ofera detalii legate de arbitraj și cum a reușit statul roman sa caștige, dupa noua ani, procesul.Romania a fost reprezentata…

- Intr-un comunicat dat publicitatii de casa romaneasca de avocatura Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), se arata ca in dosarul deschis impotriva Romaniei la Tribunalul Arbitral de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) tribunalul a respins toate pretentiile reclamantilor pe fond si a…

- Crenguta Leaua, avocat specializat in arbitraje internationale, a declarat ca ea și colegii sai sunt incantați sa vada ca tribunalul arbitral ICSID a inteles situatia. Casa de avocatura Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), alaturi de casa de avocatura elvețiana LALIVE, a emis sambata seara prima declarație…

- O știre de senzație a venit in cursul zilei de astazi. O firma din Romania a recunoscut ca este acționar important la firma Gabriel Resources, cea care cere Romaniei despagubiri enorme in dosarul Roșia Montana . Acum s-a aflat ca o firma romaneasca este acționar important in compania canadiana care…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…

- Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana, ar putea avea un prag maximal de 6,7 miliarde de dolari. Anunțul a fost facut de catre…

- Liderul REPER, Dacian Ciolos, impreuna cu alti eurodeputati, parlamentari si activisti civici, i-a solicitat duminica premierului Marcel Ciolacu sa publice integral toate documentele din cazul Rosia Montana și decizia Tribunalului international, care este așteptata pe data de 10 februarie, scrie Agerpres.…

- Președintele REPER, Dacian Cioloș, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa publice integral decizia tribunalului internațional in cazul Roșia Montana, care va fi data pe 10 februarie. El spune ca șeful guvernului, „manevrat” de consilierul sau Victor Ponta, ar putea incerca sa ascunda opiniei publice…