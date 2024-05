O noua mișcare militara a Rusiei starnește ingrijorare in Niger, dupa ce sambata au sosit noi instructori și au fost efectuate doua livrari de material militar in capitala Niamey. Informația a fost confirmata de televiziunea publica a țarii și vine la mai puțin de o luna de la sosirea primilor instructori. Intr-o declarație transmisa de […] The post Rusia intarește prezența militara in Niger, in timp ce tensiunile geopolitice se intensifica in regiune appeared first on Puterea.ro .