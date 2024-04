Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, candidat independent la Primaria Sectorului 5, l-a ironizat pe Cristian Popescu Piedone, actualul primar, dar și pe Vlad Piedone, fiul acestuia.Vanghelie a spus despre Piedone senior ca minte din 3 in 3 minute și cheama lautarii sa cante manele in Primarie. Iar despre fiul sau, ca…

- Fost primar al Sectorului 5 timp de 15 ani, Marian Vanghelie si-a depus luni, 29 aprilie, candidatura ca independent la aceeași instituție și a susținut ca este sprijinit de sase partide și ca a decis sa candideze la rugamintea profesorilor din sector.„Suntem intr-un moment atipic si sper ca Romania…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost prezent, sambata, la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Romilor, care se desfașoara in perioada 6-7 aprilie in Parcul Sebastian din Sectorul 5 al Capitalei, eveniment organizat de Partida Romilor „Pro-Europa”. Edilul a fost luat cu asalt…

- Marian Vanghelie a anunțat ca va candida la un nou mandat pentru postul de primar la Sectorul 5 și spune despre fostul sau prieten Cristian Popescu Piedone ca nu are șanse sa caștige. Dar fostul edil are mari probleme de imagine, dupa procesele in care a fost implicat. Vrea sa intoarca procesele in…

- Alianța PSD-PNL il va susține pe deputatul Dan Cristian Popescu la Primaria Municipiului București pentru funcția de viceprimar al Capitalei, afirma liderul social-democrat, Marcel Ciolacu. Numele lui Popescu era vehiculat pentru a candida la Sectorul 2, insa a fost preferat prefectul Capitalei, Rareș…

- Marian Vanghelie vrea sa revina in administrația locala și candideaza pentru postul de primar al Sectorului 5 ca independent. Marian Vanghelie este convins ca are "un culoar bun" intrucat Cristian Popescu Piedone, cel care este acum primar al Sectorului 5, și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei,…

- Marian Vanghelie este convins ca are "un culoar bun" intrucat Cristian Popescu Piedone, cel care este acum primar al sectorului 5, si-a anuntat candidatura la Primaria Capitalei, iar in locul acestuia ar urma sa candideze fiul sau, Vlad Popescu Piedone, dar care are putine sanse, fiind mai mult preocupat…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…