VIDEO. Operațiune de amploare în Timiș. Percheziții la traficanți de droguri de mare risc Zeci de percheziții au loc, marți, in judetul Timis, intr-un dosar de trafic de droguri. 16 persoane sunt acuzate ca ar fi detinut si comercializat, in mod repetat, droguri de risc, mare risc si substante psihoactive, printre care canabis, 3 – CMC, cunoscut sub denumirea de cristal, și cocaina. ”Astazi, 21 mai, politistii Brigazii de […] The post VIDEO. Operațiune de amploare in Timiș. Percheziții la traficanți de droguri de mare risc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, in județul Timiș și municipiul București, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul Sfantul Pantelimon, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. ”In urma informatiilor din spatiul public, Colegiul…

- Traficul de droguri a cunoscut o creștere in Romania, care nu mai este doar o țara de import și de tranzit, ci și o țara producatoare, prin culturi proprii. Disponibilitatea și diversitatea susbstanțelor interzise pe piața au atins cote ridicate și sunt printre cele mai importante provocari ale prezentului.…

- Soferii ar putea fi testati toxicologic direct in ambulanta. Potrivit unui ordin al Ministerului Sanatatii, soferilor implicati in evenimente rutiere li se pot recolta probele biologice in spitale, in serviciile de medicina legala, dar si in ambulantele SMURD. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1252/2024…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- In București consumul de droguri este asemanator cu cel din marile orașe europene. O arata o analiza a apelor reziduale care se realizeaza anual de catre Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie in peste 100 de orașe europene. Drogul cel mai utilizat de romani este ketamina, in timp ce in…

- Politistii si procurorii au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri, care actiona in Bucurseti si in judetul Dambovita. Sunt cercetate patru persoane, care au vandut stradal doze de druguri, contra sumei de 50 de lei, inca din 2020. ”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului…