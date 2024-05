Dosar penal pentru fostul șef al Poliției Costinești. A refuzat testarea pentru alcool și droguri Un fost șef de poliție din Constanța a fost prins conducand haotic pe strazile din județ. El a refuzat testarea pentru alcool și droguri, așa ca s-a ales cu dosar penal. „La data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia-Biroul Siguranța Rutiera Mangalia, in jurul orei 18.46, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. […] The post Dosar penal pentru fostul șef al Poliției Costinești. A refuzat testarea pentru alcool și droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

