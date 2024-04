VIDEO. Doi poliţişti au bătut un bărbat până l-au băgat în spital pentru că a refuzat să se legitimeze Dupa ce un barbat a fost batut crunt de politistii din Anina a fost demarata o ancheta de amploare in Politia din Caras-Severin. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum agentii il lovesc cu putere pe barbatul care este intins la pamant. Barbatul in varsta de 48 de ani a fost batut […] The post VIDEO. Doi politisti au batut un barbat pana l-au bagat in spital pentru ca a refuzat sa se legitimeze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Baia de Cris, judetul Hunedoara, a gasit in propriul autoturism un sarpe veninos.Panicat, omul a sunat la 112, iar reacția Poliției este una de cascadorii rasului. Ei i-au recomandat, telefonic, sa-i taie capul șarpelui. Reptila scapase din terariul unui crescator. Un barbat din Baia de…

- Mama elevului care si-a batut diriginta pana a bagat-o in spital a contestat exmatricularea fiului, deși ea a fost martora la ceea ce s-a intamplat. Adolescentul, in varsta de 15 ani, din Targu Mures este in arest la domiciliu. Mama elevului de la Colegiul ‘Alexandru Papiu Ilarian’ din Targu Mures,…

- Politistii din Caras-Severin au deschis o ancheta, dupa ce imagini cu un barbat care trage cu un pistol intre blocuri au fost publicate pe o retea de socializare. Imaginile cu tanarul care trage cu pistolul intre blocuri au aparut in mediul online, iar poliția a deschis o ancheta pentru a stabili cine…

- Conducerea Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” Targu Mureș a anunțat, marți, ca in urma cercetarilor efectuate și ținand seama de prevederile legale, s-a luat hotararea exmatricularii elevului cu drept de reinscriere, in anul școlar urmator, in alta instituție de invațamant, anunța Agenția…

- O fata de 14 ani a fost batuta de un coleg in timpul orelor de curs și a ajuns la spital. ”La data de 13 martie a.c., Politia orasului Strehaia a fost sesizata de Spitalul municipal Motru, cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat o minora de 14 ani, care a precizat […] The post Alt…

- Elevul de 15 ani din Targu Mureș care și-a batut diriginta, in școala, este liber. A fost lasat sa plece acasa, dupa expirarea ordonanței de reținere de 24 de ore. Baiatul a plecat de la secția de poliție insoțit de mama sa și va fi cercetat, in continuare, in libertate pentru lovire și tulburarea liniștii…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA Iasi, dupa ce initial ar fi amenintat si lovit politisti pentru a-i determina sa nu il sanctioneze pentru distrugerea unui autoturism, iar ulterior le-ar fi promis agentilor sume intre 3.000 lei si 30.000 de euro, in acelasi scop. Procurorii Directiei Nationale…

- Doi polițiști aradeni au batut cu bestialitate un barbat și l-au bagat in spital. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant. Doi politisti aradeni de la Biroul de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac sunt cercetati de procurori dupa ce au batut cu bestialitate un barbat. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant,…