Noua perchezitii au loc luni, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei. Doua persoane vor fi audiate. "La data de 27 mai 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare […]