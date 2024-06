Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor au efectuat, ieri, patru percheziții intr-un dosar de bancruta frauduloasa. Activitațile au fost desfașurate in municipiul Oradea, la imobilele reprezentand sediile a patru societați comerciale și la domiciliul unui barbat, de 54…

- Polițiștii și procurorii fac percheziții miercuri in Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu intr-un dosar care vizeaza infracțiuni precum spalarea banilor, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, precum și grup infracțional organizat. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- In dimineața de 28 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara, in județele Bacau și Vrancea, intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, ce are ca obiect…

- Noua perchezitii au loc luni, 27 mai, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare. Prejudiciul estimat este de 5 milioane de lei. 2 persoane au fost duse la audieri, a informat IGPR.Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…

- Noua perchezitii au loc luni, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei. Doua persoane vor fi audiate. ”La data de 27 mai 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…

- Cele șapte percheziții au avut loc joi, 23 mai, in județul Constanța, la locuințele și birourile unui barbat, cercetat pentru evaziune fiscala, a transmis Poliția Romana, printr-un comunicat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 49 de ani, a inființat…

- In urma cercetarilor efectuate, s a stabilit ca barbatul, de 49 de ani, ar fi infiintat 4 societati comerciale, pe numele a trei persoane. La data de 23 mai 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare din Constanta, sub coordonarea procurorului de caz…

- Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de leiAdministratorul a sase societati comerciale din judetul Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, este cercetat pentru evaziune fiscala.…