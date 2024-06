Stiri pe aceeasi tema

- Romania este singura țara din UE care nu a trimis rezultatele la europarlamentare. Europarlamentarul Mihai Tudose a descris aceasta situație ca fiind „una ciudata” și a spus ca trebuie regandit sistemul de colectare a rezultatelor.„Oamenii aia trebuie sa știe.

- Sistemul de Telecomunicatii Speciale (STS) a intervenit, luni seara, la o defectiune aparuta la un echipament ce deserveste o retea interna de telefonie interurbana utilizata pentru cooperare intre institutiile publice din Bucuresti. A fost afectata si interfata IGSU care permite transmiterea mesajelor…

- Parlamentarii din Romania au salarii foarte mari, dar și beneficii la care 99% dintre romani doar viseaza. Acestora li se adauga pensia speciala la final de mandat. Salariul de baza pentru senatori și deputați este de 18.720 de lei brut pe luna, iar liderii de grup incaseaza in plus circa 2.000 de lei.…

- Biroul Electoral Central a anuntat, luni, ca, in urma tragerii la sorti, a fost stabilita ordinea de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale si politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati la alegerile europarlamentare…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Liderii PSD și PNL au finalizat lista candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie. Lista finala va fi depusa, vineri, de la ora 10.00, la Biroul Electoral Central. Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a validat lista comuna cu Partidul Social…

- Fostul premier și actual europarlamentar Mihai Tudose va deschidee lista comuna PSD-PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European. Pe locul doi este liberalul Rareș Bogdan, iar algoritmul va fi de 6 de la PSD și 4 de la PNL, pana la primele 10 poziții. Europarlamentarul Mihai tudose a declarat, luni…

- Lista comuna PSD-PNL la europarlamentare a fost validata in ambele partide. Conducerile PSD și PNL s-au intalnit joi, in ședințe separate, pentru a o vota. Printre numele care vor candida la alegeri se afla Mihai Tudose, Gabriela Firea, Adina Valean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Maria Grapini.…