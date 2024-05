Cod galben de fenomene periculoase. Vreme instabilă în toată România Vremea continua sa fie extrem de instabila și azi, dupa ce ploile au facut ravagii in ultimele zile. Meteorologii au emis un nou avertisment de cod galben, marcat de fenomene periculoase in mai multe județe ale țarii. Cod galben de vreme rea in mai multe județe Vremea a fost foarte schimbatoare in ultima perioada in […] The post Cod galben de fenomene periculoase. Vreme instabila in toata Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

