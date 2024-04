Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu, investitie de 300 de milioane de euro, urmeaza sa fie lansata in curand, a anunțat presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu. Motreanu a mai precizat ca Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu presupune o investiție de circa 300 milioane…

- Potrivit Economedia, CNAIR a suspendat, ieri, licitația pentru proiectarea preliminara a Drumului Expres Cluj Napoca-Dej exact in ziua depunerii ofertelor. Licitația pentru studiul de fezabilitate a fost suspendata ca urmare a solicitarilor de clarificare pe care le-au transmis firmele de proiectare.…

- Proiectul de hotarare care aproba semnarea unui acord de colaborare cu IFC, o divizie a Bancii Mondiale, pentru plata realizarii unui studiu de fezabilitate necesar construirii unui nou spital municipal a ridicat la maxim spiritele in ultima ședința de plen a Consiliului Local Timișoara. Primarul Dominic…

- Comisia de urbanism a Primariei Cluj-Napoca a aprobat Studiul de Fezabilitate, realizat de arhitecții de la FIP Consulting din București, pentru modernizarea zonei Expo Transilvania. Investiția se ridica la suma de 59,7 milioane euro.

- Continua ping-pongul jucat de Pro Arhitectura si Consiliul Judetean pe studiul de fezabilitate al noului Matern. Continua ping-pongul jucat de Pro Arhitectura si Consiliul Judetean pe studiul de fezabilitate al noului Matern.

- Consiliul Județean Gorj cauta un constructor pentru cel unul din cele mai importante drumuri județene. Sunt vizate lucrarile de „Modernizare infrastructura rutiera de interes județean pe DJ 663A ce traverseaza localitațile Targu Jiu(DN 66) – Botorogi -Vacarea – Țirculești(DJ 674A) – intersecție cu DJ…

- O veste mult așteptata: Stadionul Lego are autorizație! Iata ce a scris Cosmin Tabara, viceprimarul Timișoarei: „De astazi, proiectul Stadionului Lego, inca il numesc așa deoarece e cunoscut obiectivul sub aceasta denumire, dar in viitor denumirea va fi de „Eroii Timisoarei”,putem spune ca este autorizat…

- Se pregatește licitația pentru studiul de fezabilitate pentru drumul rapid Caransebeș-Lugoj. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia necesara atribuirii contractelor pentru...