Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei organizeaza, luni, la Palatul Parlamentului, in colaborare cu mai multe entitati, un eveniment dedicat primului exercitiu de securitate cibernetica organizat Romania. Potrivit institutiei, exercitiul are scopul de a stabili nivelul de pregatire al companiilor din energie pentru a…

- „Continuam eforturile pentru atingerea obiectivelor de tranzitie catre energie verde. Prin aceste apeluri, Ministerul Energiei isi reafirma sustinerea pentru dezvoltarea de noi capacitati de productie din surse regenerabile. In plus, sustinem autoconsumul din energie verde si stocarea. Valoarea totala…

- Ministerul Energiei se pregateste saptamana aceasta de o optimizare a schemei de compensare/plafonare prin care facturile la energie si gaze s-ar mai putea ieftini, in conditiile in care se va pune o presiune si mai mare pe furnizori pentru reducerea preturilor, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian…

- Ministerul Energiei se pregateste saptamana aceasta de o optimizare a schemei de compensare/plafonare prin care facturile la energie si gaze s-ar mai putea ieftini, in conditiile in care se va pune o presiune si mai mare pe furnizori pentru reducerea preturilor, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian…

- Sebastian Burduja a facut anunțul! Proiectul de Ordonanta care prevede eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori aduce claritate in cadrul legislativ si elimina incertitudinile si potentialele amenintari ale dezvoltarii prosumatorilor in Romania, afirma ministrul Energiei, Sebastian Burduja, potrivit…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a semnat astazi impreuna cu ministrul energiei Sebastian Burduja la Ministerul Energiei contractul privind „Reabilitarea sistemului de transport si distribuție energie termica in municipiul Suceava ” in valoare totala de 362.290.407,72 lei (72.817.801,48 euro).…

- Ministerul Energiei a luat nota de amenzile aplicate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) celor patru furnizori (traderi) care au manipulat piața energiei electrice, amenzi care au atins niveluri record, de 537 de milioane lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 31 ianuarie a.c. Memorandumul cu tema Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) in Municipiul București, in vederea utilizarii optime…