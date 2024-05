Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține interesele americanilor, cu prețul ingroparii in datorii a companiei de stat Nuclearelectrica. Acesta a recunoscut ca proiectul reactoarelor modulare din SUA va avea costuri enorme, fapt care obliga statul sa bage sume exorbitante intr-un produs nesustenabil. Pana acum, noua firma inființata de Nuclearelectrica, din care deține doar 50%, are deja […] The post Ministerul Energiei face jocul americanilor și ingroapa in datorii Nuclearelectrica first appeared on Ziarul National .