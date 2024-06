Misiune economică în Australia, organizată de CCIAT Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat intre 12 și 23 mai prima misiune economica multisectoriala in Australia, la Melbourne și Sydney, avand ca obiectiv principal prospectarea unei noi piețe de desfacere, identificarea de oportunitați de afaceri și investiții și promovarea potențialului de afaceri din Romania, in vederea stimularii interesului investitorilor australieni. Au […] Articolul Misiune economica in Australia, organizata de CCIAT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

