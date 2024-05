Ministerul energiei: Preturile facturilor la gaze naturale si electricitate au scazut in luna aprilie 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale pentru gospodariile din Romania (0,0563 EUR/kWh) a fost al 3-lea cel mai mic pret din UE si la jumatate fata de pretul mediu inregistrat la nivelul Uniunii (0,1125 EUR/kWh), arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. „Avem inca o confirmare ca schema de sprijin a consumatorilor…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut un anunț important la Antena 3 CNN despre facturile la curent și gaze naturale ale romanilor. Ministrul a explicat ca, in ciuda scaderii prețurilor pe piața energiei, facturile nu au reflectat aceste modificari datorita componentelor fixe, cum ar fi tarifele…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a fost intrebat intr-o conferinta despre posibilitatea ca plafoanele sa fie din nou modificate. „In acest moment nu. Evaluam efectele actului normativ pe care abia l-am adoptat si care, asa cum v-am spus, va duce la facturi scazute pentru foarte multi romani(…)…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și-a declarat intenția de a convinge furnizorii de electricitate și gaze naturale sa scada prețurile. Aceasta mișcare ar putea aduce prețuri mai mici in facturile consumatorilor incepand cu lunile mai-iunie. „Saptamana aceasta ne pregatim de o optimizare a schemei…

- Ministerul Energiei vrea sa puna presiune pe furnizori sa scada și mai mult prețul energiei electrice și al gazelor naturale, prin scaderea plafoanelor la care cumpara de la producatori, a afirmat, marți, Sebastian Burduja, ministrul de resort. Aceste ieftiniri s-ar putea simți din lunile mai-iunie,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat realizarile din primele noua luni de mandat in 20 de puncte . Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat un bilanț impresionant al activitații sale in primele noua luni ale mandatului sau. Cu un portofoliu extrem de complex, Burduja a subliniat…

- Ministerul Energiei are in vedere o serie de masuri care sa duca la scaderea facturilor la gaze naturale si energie electrica, iar in perioada urmatoare va promova un act normativ in guvern dupa obtinerea tuturor avizelor necesare – anunta ministrul de resort, Sebastian Burduja. El a precizat intr-o…

- Pana cand va fi menținut prețul plafonat la energie: Ce spune Sebastian Burduja, ministrul Energiei Pana cand va fi menținut prețul plafonat la energie: Ce spune Sebastian Burduja, ministrul Energiei Joi, Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a confirmat ca prețul plafonat la energie va ramane neschimbat…