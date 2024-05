Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, unul dintre verisorii Raisei, fetita de doi ani descoperita moarta intr-o rapa dupa ce initial a fost data disparuta, a fost audiat timp de mai multe ore de politisti si, potrivit Antena 3, el ar fi recunoscut ca a ucis-o pe copila.

- Cazul morții Raisei, copila de doi ani și jumatate din Dolj, pare ca se complica. Verișorul ei, principalul suspect, a fost audiat, dar nu a fost reținut. Un specialist spune ca astfel de copii pot cauza mari probleme, mai ales daca sunt lasați nesupravegheați sau daca nu li se acorda suficienta atenție.

- Apar detalii șocante in cazul fetiței ucise din Dolj. Verișorul adolescent al micuței de doar doi ani, gasita moarta intr-o rapa dupa ce disparuse de acasa, este principalul suspect de crima. Baiatul de 15 ani și parinții sai au fost ridicați și duși la audieri. Oamenii legii au schimbat și incadrarea…

- Un adolescent in varsta de 15 ani, verisor al Raisei, fetița gasita moarta pe un camp, ar fi fost ridicat miercuri de catre polițiști, fiind principalul suspect pentru uciderea copilului de doi ani și cinci luni. Se pare ca fetita de 2 ani si 5 luni a fost ucisa, iar trupul i-a fost aruncat la cateva…

- Lovitura in cazul Raisei, fetița disparuta și gasita moarta in Dolj! Polițiștii l-au prins pe principalul suspect ca ar fi comis crima. Marea surprindere a tuturor a fost cand au aflat ca este vorba despre verișorul in varsta de 15 ani al Raisei! Baiatul a fost dus la audieri.

- Antena 3 CNN a obținut rezultatele preliminare ale autopsiei pentru a stabili cauza morții Raisei, fetița de doi ani gasita moarta pe un camp in Dolj, dupa ce a disparut din fața casei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Ies la iveala informații care confirma faptul ca micuța Raisa a fost ucisa cu cruzime.Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3 CNN, copila ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare.

- Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Stanculescu Catalin-Liviu, a fost reținut. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Procurorii DNA anunța, vineri, reținerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Stanculescu…