Prețurile la curent și gaze au scăzut față de tarifele plafonate Prețurile facturilor la gaze naturale și electricitate au scazut, in luna aprilie, fața de prețurile maximale plafonate. Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. „Au fost emise primele facturi pe luna aprilie la gaze și energie electrica. Fața de

