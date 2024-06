UE își continuă elaborarea politicilor neștiințifice, antiinovare (I) Modificarea genetica sau ingineria genetica a plantelor, prin selecție și reproducere, a fost practicata de oameni de mai bine de 10.000 de ani. Se numește agricultura. In ultima jumatate de secol, tehnicile ingineriei genetice moleculare mai noi au fost folosite pentru a modifica plante, animale, bacterii și alte organisme. Oamenii de știința pot muta genele dorite practic dupa interes dintr-un organism in altul sau pot modifica genele cu mare precizie, dar fara a introduce material din alte organisme. Aceste tehnici mai noi de modificare genetica au creat progrese semnificative in medicina,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

