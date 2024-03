Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei a declarat ca compania Minvest, care deține acțiuni in numele statului roman in Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), controlata de Gabriel Resources, nu dispune de fonduri sau activitate. Intrebat intr-un interviu acordat postului Europa Libera daca Minvest ar urma sa suporte,…

- Intr-un comunicat dat publicitatii de casa romaneasca de avocatura Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), se arata ca in dosarul deschis impotriva Romaniei la Tribunalul Arbitral de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) tribunalul a respins toate pretentiile reclamantilor pe fond si a…

- Vineri seara, Tribunalul de Arbitraj de la Washington, SUA, a anunțat ca a dat ciștig de cauza Romaniei, in procesul cu Gabriel Resources, firma care a vrut sa expooateze auroul de la Roșia Montana. Miza procesului a fost una uriașa. Practic, daca ar fi pierdut acest proces, Romania ar fi trebuit sa…

- Crenguța Leaua este profesor universitar și o avocata cu o cariera excepționala specializata in arbitraj internațional. Ea, alaturi de echipa ei, au caștigat pentru Romania procesul de miliarde cu Gabriel Resources.Procesul Roșia Montana nu este primul pe care avocata l-a caștigat pentru Romania. Ea…

- Sindicatul respinge reducerea prin lege a drepturilor angajatilor companiei si anunta ca va uza de toate parghiile legale, inclusiv greva generala pentru a le apara."Din punct de vedere sindical, s-au facut toate eforturile necesare exceptarii Loteriei Romane de la prevederile Legii 296/2023, prin care…

- Din cauza amenintarilor Rusiei, oficiali ai Apararii din tot mai multe țari europene, inclusiv Romania, vorbesc de reintroducerea serviciului militar sub diverse forme, obligatoriu sau voluntar.