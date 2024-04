Bani de la stat pentru chirii și navetă. Cine primește ajutorul Nu doar Romania are programe pentru susținerea unor anumite categorii sociale, ci și alte țari. In Ungaria, de exemplu, se acorda bani pentru chirii și naveta, sprijin de care beneficiaza tinerii. Programul prin care tinerii primesc bani pentru chirii și naveta a fost implementat recent. Beneficiarii acestui ajutor sunt persoanele cu varsta de pana la […] The post Bani de la stat pentru chirii și naveta. Cine primește ajutorul appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania pot calatori gratuit prin Europa cu trenul, prin programul Discover EU al Comisiei Europene (CE), runda de primavara 2024. The post PROGRAM PENTRU TINERI Calatorii gratuite cu trenul in Europa, pentru tinerii din Romania – programul Discover EU 2024 first appeared on Informatia Zilei…

- Țara din Europa unde tinerii primesc de la stat bani pentru chirii, naveta la locul de munca și recalificare, in timp ce companiile care ii angajeaza vor incasa o subvenție reprezentand 50% din salariul brut pe care il ofera.

- Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei și Manastirea Oașa organizeaza, in perioada 18-28 iulie 2024, ediția a VI-a a Taberei Internaționale de la Oașa, la care sunt așteptați tinerii romani care traiesc in diaspora, cu varsta cuprinsa intre 18 și 35 ani. An de an, tineri deopotriva romani și ortodocși…

- Vești bune pentru romani! Detaliile pe care trebuie sa le știe toți beneficiarii cardurilor sociale de alimente. Iata precizarile facute in Programul de Sprijin pentru Romania cu privire la ajutor.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca Romania atrage interesul unor companii energetice globale pentru investiții de miliarde de dolari. Declarația a fost facuta in urma participarii la cea de-a doua reuniune ministeriala a Consiliului Consultativ pentru Energie Verde, organizate in Baku,…

- Viața la bloc inseamna și amenzi pentru romanii care nu respecta programul de liniște. Astfel, locatarii care folosesc mașina de spalat se pot trezi cu sancțiuni care ajung și pana la circa 1.500 de lei. Nu este deloc simplu sa traiești la bloc in Romania, pentru ca oricand te poți alege cu ceva amenzi…

- Mai multe ONG-uri fac apel la premierul țarii, Marcel Ciolacu caruia ii cer printr-o scrisoare deschisa sa reduca, la 45 de zile inainte de data alegerilor, termenul pana la care oamenii iși pot face viza de flotant. ”Decizia comasarii alegerilor, coroborata cu cadrul legislativ actual prin viza de…

- Reduceri semnificative la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 – 18 februarie 2024. Prețurile sunt mai mici cu pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate au discounturi de pana la 40%. De…