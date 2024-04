Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Membrii ansamblului de dansuri populare ‘Florile Visei’ al comunei Seica Mare (judetul Sibiu), 20 de copii si adolescenti, vor reveni vineri seara in Romania cu aeronava cu care s-a deplasat prim-ministrul Marcel Ciolacu in vizitele efectuate in…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, are vești bune. In urma vizitei delegației Guvernului Romaniei in Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), vede „Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie și procesare”. Florin Barbu scrie, intr-o postare…

- Pacea și securitatea zonala sunt premisele care impulsioneaza relațiile comerciale și investițiile reciproce, intre Romania și Emiratele Arabe Unite (EAU), declara premierul Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita oficiala in țarile din Golful Persic. Premierul le-a mulțumit oficialilor din Emiratelor…

- Grupul de 20 de copii si doi profesori insotitori, membri ai unui ansamblu folcloric din judetul Sibiu, care au ramas blocati la Dubai, urmeaza sa se intoarca in Romania cu aeronava cu care se deplaseaza premierul Marcel Ciolacu si delegatia oficiala care il insoteste in

