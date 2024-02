Reduceri de până la 50% la Târgul de Târgul de Turism de la Romexpo Reduceri semnificative la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 – 18 februarie 2024. Prețurile sunt mai mici cu pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate au discounturi de pana la 40%. De asemenea, potrivit datelor transmise de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), la targul de la Romexpo oferte atractive exista și pentru destinatii exotice pana nu demult greu accesibile pentru Maldive, Thailanda, Mauritius, Seychelles, Zanzibar sau Punta Cana. Tur-operatorii organizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

