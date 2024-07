Ce faci dacă ţi s-a anulat zborul sau compania aeriană dă faliment Aglomerația pe șoselele din Romania și zborurile anulate de companiile aeriene le strica concediile romanilor. Situația este agravata de blocajele rutiere, cum este cazul podului de la Ruse, unde circulația se desfașoara pe o singura banda, ceea ce intarzie semnificativ calatoriile romanilor spre destinațiile de vacanța din Grecia și Bulgaria. Podul de la Ruse cauzeaza intarzieri de cateva ore, afectand mii de turiști romani care aleg sa iși petreaca vacanțele in Grecia și Bulgaria. Conform estimarilor, peste un milion de romani tranziteaza Vama Giurgiu intre 15 iulie și 15 septembrie, iar aceștia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

