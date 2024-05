TBI Bank, profit net de 8,2 milioane euro, pe piețele din regiune, inclusiv România TBI bank, care deruleaza operațiuni pe pietele din Romania, Bulgaria si Grecia, a obtinut un profit net de 11,3 milioane euro in primul trimestru din 2024, cu aproape 40 la suta mai mult fata de rezultatul net de 8,2 milioane de euro, anunțat in aceeasi perioada a anului trecut. Activele totale au fost de 1,57 […] The post TBI Bank, profit net de 8,2 milioane euro, pe piețele din regiune, inclusiv Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”tbi bank a obtinut un profit net de 11,3 milioane euro in primul trimestru din acest an, arata rezultatele financiare consolidate neauditate – cu aproape 40% mai mult decat profitul de 8,2 milioane de euro raportat in aceeasi perioada a anului trecut. Pe parcursul primelor trei luni din 2024, tbi a…

- Grupul Transgaz, transportator național de gaze in Romania și spre Republica Moldova, a inregistrat un profit net de 262,8 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 113 la suta, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Acestea…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Cererea de energie electrica a crescut in Grecia cu 1,5% in ultimul trimestru al anului, iar in Romania a scazut cu 5% in intregul an 2023. The post RELUAND DISTRIBUȚIA DE DIVIDENDE DUPA 10 ANI PPC inregistreaza un profit net de 485 de milioane de euro in 2023 first appeared on Informatia Zilei .

- ”Rezultatele financiare consolidate neauditate ale tbi bank pentru 2023 arata un profit net de 42,4 milioane de euro – cu 16% mai mare decat profitul de 35,5 milioane de euro obtinut in 2022. In aceasta perioada, tbi a incheiat parteneriate cu noi parteneri comerciali, inclusiv noi verticale, iar acum…

- ”Am avut discutii foarte bune cu Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, despre cooperarea foarte stransa dintre tarile noastre, despre relatiile economice, precum si despre aspecte ale securitatii globale, ca parteneri NATO”, a transmis Klaus Iohannis.Președintele a mai spus ca au convenit, de…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat miercuri ca Spatiul Schengen nu va fi complet pana nu va include si Romania, transmite Agerpres. Prezenta la Bucuresti, unde participa la Congresul PPE, Roberta Metsola a subliniat ca va sustine integrarea Romaniei in Schengen, inclusiv…