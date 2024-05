ING Bank Romania a inregistrat un profit net de 347 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 1 la suta, fața de perioada similara din 2023, arata datele publicate, luni, de banca. Venituri totale s-au ridicat la 877 milioane lei, in crestere cu 11,2%. Activele ING s-au majorat cu 14,1 la suta, […] The post ING Bank Romania, profit net de 347 milioane lei, in trimestul unu 2024 appeared first on Puterea.ro .