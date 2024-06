Horoscopul zilei, duminică 16 iunie 2024. Zi norocoasă pentru 4 zodii. Astrele le dau idei pentru a atrage abundența Echilibrul ar trebui sa revina atunci cand Luna face un trigon cu Soarele, aducand un echilibru special lucrurilor. Totusi, pentru bine sau rau, s-ar putea sa ignoram cu totii realitatea cand Venus face cuadratura cu Neptun. Magia va parea posibila (chiar si atunci cand nu este)!Horoscop zilnic BERBEC O intalnire placuta si relaxanta ar putea lua o noua turnura si asta poate duce la o atractie spontana intre voi. Aceasta persoana poate fi un prieten sau un amic al altcuiva cunoscut. Fascinatia pe care o simti te poate surprinde si dori sa il reintalnesti si cunoaste mai bine. Daca esti dispus… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

