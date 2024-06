Italia, campioana europeana en-titre (in exercițiu, a invins Albania cu 2-1, intr-un meci din grupa B in cadrul EURO 2024. Partida a avut loc pe Signal Iduna Park, stadionul celor de la Borussia Dortmund, cu o capacitate de 62.000 de locuri (pe scaune). Albanezii au deschis scorul in secunda 23, cel mai rapid gol marcat in istoria Campionatului European.