- Conpet a inregistrat in primele trei luni din 2024 un profit net de 12,96 milioane lei, in scadere cu 28,1% comparativ cu cel obtinut in perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Sphera Franchise Group a obtinut un profit net de 21,4 milioane lei in primul trimestru, in crestere cu 192% fata de acelasi interval al anului trecut, mai ales pe fondul masurilor de control al costurilor implementate in intregul Grup, conform datelor transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza…

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- Oil Terminal a obtinut, in primul trimestru din 2024, un profit net de 28,43 milioane lei, cu 21,5% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…

- BCR a inregistrat un profit net de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) in primul trimestru al anului, in creștere cu 10,1%, fața de 563 milioane de lei (114 milioane de euro) in T1 2023, au anunțat, marți, reprezentanți ai bancii. Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% in martie 2024,…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- ”ROCA Industry, primul holding de materiale de constructii din Romania, a debutat astazi, 11 martie, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti sub simbolul bursier ROC1, ca urmare a transferului de pe piata AeRO. ROCA Industry este prezenta pe piata de capital din ianuarie 2022, iar la momentul…