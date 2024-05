Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Romgaz a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, un profit net consolidat de 1,24 miliarde lei, mai mare cu 28% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.

- SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO, a inregistrat o cifra de afaceri de 69,3 milioane de lei in primul trimestru al anului in curs, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2023,…

- Profitul net al Nuclearelectrica, compania de stat care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a scazut in primul trimestru cu 26,5%, la 563,27 milioane lei, in timp ce veniturile din exploatare s-au diminuat cu 43,1%, la 1,2 miliarde lei, fata de primul trimestru din 2023, arata datele transmise…

- Oil Terminal a obtinut, in primul trimestru din 2024, un profit net de 28,43 milioane lei, cu 21,5% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…

- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2024 al Rompetrol Rafinare prevede o pierdere neta de 39,758 milioane dolari in acest an, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…