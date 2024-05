Stiri pe aceeasi tema

- Meta Estate Trust, companie de tip holding din sectorul imobiliar, care acționeaza ca un portal intre piața imobiliara și piața de capital, a inregistrat un profit net de doua milioane de lei, in trimestrul unu 2024, arata datele furnizate Bursei de Valori București (BVB). Veniturile totale ale companiei…

- Grupul Transgaz, transportator național de gaze in Romania și spre Republica Moldova, a inregistrat un profit net de 262,8 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 113 la suta, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Acestea…

- Oil Terminal a obtinut, in primul trimestru din 2024, un profit net de 28,43 milioane lei, cu 21,5% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Profitul net al Bancii Transilvania, cea mai mare din Romania, a crescut in primul trimestru cu 35%, la 913,2 milioane lei, arata raportul transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Profitul net consolidat al Grupului BT a fost de 1,132 miliarde lei in primele trei luni (+35% fata de primul trimestru…

- ”Numirea lui Lucian Anghel in functia de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank a fost oficializata, odata cu primirea aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei. Lucian Anghel va coordona aria de risc a bancii (Chief Risk Officer) si este, de asemenea, economist-sef al Libra Internet…

- Electrica vrea sa se imprumute! Electrica SA, firma-mama din cadrul grupului Electrica, cu activitate principala distribuția și furnizarea de energie electrica, intenționeaza sa emita obligațiuni in valoare de pana la 300 de milioane de euro, potrivit unei informari transmise Bursei de Valori București…