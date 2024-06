Stiri pe aceeasi tema

- Tinmar Energy, compania controlata de cunoscutul antreprenor roman Augustin Oancea, a obținut contractul de livrare a energiei electrice pentru Metrorex, operatorul rețelei de metrou din București, pentru urmatoarele 12 luni. Contractul, caștigat in urma unei licitații lansate in februarie anul trecut,…

- Primaria Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Judetean Ilfov si Sectorul 5 al Capitalei), anunta faptul ca incepand de, vineri, procedura de licitatie publica in vederea desemnarii proiectantului si constructorului/constructorilor…

- Primaria Sectorului 4 a anuntat vineri, 26 aprilie, ca procedura de licitatie pentru proiectarea si executia liniei de metrou M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, a devenit publica in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP). „Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate…

- Lucrarile la stația de metrou Piața Unirii 2, accesul C, ieșirea spre Hanu′ lui Manuc, se vor prelungi pana in 10 mai, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioada, a anunțat vineri Metrorex.

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei Catalin Cirstoiu a anuntat ca a calatorit din nou cu metrou, dupa intalnirea cu reprezentantii sindicatelor de la Metrorex si a ajuns mult mai repede. El a subliniat ca „Nicusor tot nu era...”.

- Guvernul va adopta azi un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al CFR Marfa. Cheltuielile cu personalul la CFR Marfa , companie deținuta de Ministerul Transporturilor, in valoare de 442.029 mii lei, sunt estimate in anul 2024, in creștere cu 8,88% fața…

- Sute de angajați ai Metrorex vor protesta in fața Guvernului. Sindicaliștii susțin ca exista un risc major de blocare a transportului public subteran din București, informeaza Antena3 CNN. Sute de angajați ai Metrorex se vor aduna, joi, in Piața Victoriei pentru a-și exprima nemulțumirile fața de…

- Primaria Sectorului 4 in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei) a lansat in licitație noua linie de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul. Magistrala M4 va avea 14 stații și va fi gata in 60 de luni, valoarea…