- Selectionata Slovaciei a invins surprinzator formatia Belgiei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci din Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. The post Belgia, invinsa neasteptat de Slovacia cu 1-0 appeared first on Cotidianul RO .

- In al doilea meci de astazi, 17 iunie 2024, din grupa Romaniei E de la Campionatul European din Germania, Slovacia a reusit o victorie mare, la Frankfurt, contra Belgiei, favorita grupei Scorul a fost 1 0 1 0 , in urma golului lui Schranz din minutul 7.Belgia a avut doua goluri anulate, in urma analizei…

- Debutul echipei nationale de fotbal a Romaniei la turneul final al Campionatului European intrecere gazduita, pana pe 14 iulie 2024, de Germania , se apropie. Intrecerea a inceput vineri, 14 iunie, cu Germania ndash; Scotia 5 1 in grupa A , iar tricolorii vor sustine primul meci luni, 17 iunie. Prezenta…

- Grupa E a Campionatului European este cea care da cele mai multe emotii suporterilor tricolori, fiind cea in care elevii lui Edi Iordanescu vor evolua pentru sansa de a ajunge in optimi. Nationala infrunta Belgia, Slovacia si Ucraina.

- Fostul international Aurel Ticleanu, participant la editia din 1984 a Campionatului European, a declarat pentru AGERPRES, ca Romania are ultima sansa sa se califice in optimile de finala EURO 2024 din Grupa E, dar a precizat ca orice este posibil, elevii lui Edward Iordanescu demonstrand si in calificari…

- Naționala de fotbal a Romaniei se pregatește pentru meciurile de la turneul final al Campionatului European de fotbal, competiție gazduita de Germania in perioada 14 iunie – 14 iulie. „Tricolorii” fac parte din grupa E la Euro 2024, alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Ucrainenii s-au calificat in…