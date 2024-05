Stiri pe aceeasi tema

- Sphera Franchise Group a obtinut un profit net de 21,4 milioane lei in primul trimestru, in crestere cu 192% fata de acelasi interval al anului trecut, mai ales pe fondul masurilor de control al costurilor implementate in intregul Grup, conform datelor transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza…

- Grupul Romgaz a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, un profit net consolidat de 1,24 miliarde lei, mai mare cu 28% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.

- Profitul net al Nuclearelectrica, compania de stat care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a scazut in primul trimestru cu 26,5%, la 563,27 milioane lei, in timp ce veniturile din exploatare s-au diminuat cu 43,1%, la 1,2 miliarde lei, fata de primul trimestru din 2023, arata datele transmise…

- Oil Terminal a obtinut, in primul trimestru din 2024, un profit net de 28,43 milioane lei, cu 21,5% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…

- Raiffeisen Bank a obținut un profit de aproape 390 milioane lei in primul trimestru din 2024, ca urmare a majorării cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul, investițiilor din domeniul IT, potrivit raportului financiar al bancii publicat la bursa de Valori București (BVB).…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- BRK Financial Group, firma clujeana de brokeraj care a anunțat ca are 1,26 milioane de actiuni Gabriel Resources in portofoliu, inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa declare victoria Romaniei in procesul Roșia Montana, se confrunta cu pierderi și datorii uriașe. Reprezentanții companiei…