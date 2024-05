Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul din sectorul petrol si gaze OMV Petrom a anunțat ca iși va inceta operațiunile in Georgia, fara a preciza o data exacta și nici motivele. Compania a facut anunțul, in raportul trimestrial remis Bursei de Valori București, dar nu a detaliat in ce maniera va avea loc retragerea. ”Perimetrul…

- Grupul Transgaz, transportator național de gaze in Romania și spre Republica Moldova, a inregistrat un profit net de 262,8 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 113 la suta, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Acestea…

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a participat recent ca speaker la Conferinței “Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, de unde a tras niște concluzii importante, despre care a vorbit printr-o postare pe Facebook. Cum vrea ministrul Muncii , Simona Bucura Oprescu,…

- Un consultant financiar roman dezvaluie o metoda ingenioasa de a reduce rata la banca, economisind sute de lei pe luna. In contextul creșterii prețurilor din Romania, cu tot mai mulți romani simțind presiunea financiara, un consultant financiar, Victor Apetrei, a facut o descoperire surprinzatoare care…

- O rețea criminala internaționala din care faceau parte și romani a fost destructurata, dupa o ampla operațiune a polițiștilor din Grecia. Membrii rețelei sunt acuzați de comiterea a peste 60 de crime in ultimul deceniu. In jur de 40 de persoane, in principal din țari precum Serbia, Muntenegru, Albania…