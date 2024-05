Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Hidroelectrica a inregistrat in primele trei luni ale anului in curs un profit net in scadere cu 23%, la 1,326 miliarde de lei, de la 1,723 miliarde lei in perioada similara din 2023, potrivit Raportului din trimestrul I 2024, publicat marti pe Bursa de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…

- Producatorul de titei si gaze OMV Petrom se retrage din Georgia, arata raportul trimestrial transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Compania nu precizeaza nici cand si nici de ce a luat aceasta decizie si nici in ce consta de fapt retragerea. ”Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: s-a…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Cele 234 de milioane de acțiuni au fost plasate catre peste 60 de investitori locali și internaționali. Viitorul One United Properties, sub semnul intrebariiFondatorii One United Properties, Victor Capitanu și Andrei Liviu Diaconescu, s-au grabit sa vanda acțiunile deținute la companie, declanșand…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,22 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de peste doua ori, respectiv cu 244,56 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…

- Gigantul chimic german Bayer lucreaza la o alternativa la controversatul erbicid glifosat . „Testam deja aceasta noua substanța pe plante reale” a anunțat CEO-ul companiei, Bill Anderson, pentru „ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” ( F.A.S.). „Intenția noastra este sa aducem noul produs pe piața…