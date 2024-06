Stiri pe aceeasi tema

- Glissando Garden Center, companie din sectorul Home&Garden din Romania si cea mai mare din Vestul tarii specializata in comertul cu flori, plante si articole de gradina, a debutat astazi, 3 iunie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier GGC. Este a treia companie care se listeaza…

- KFC a deschis primul restaurant de tip drive-thru din Hunedoara, anunta Sphera Franchise Group, grupul de companii care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania iar nivel international, restaurante KFC in Republica Moldova si in Italia. „Conducerea Sphera…

- Premier Energy, compania care a preluat recent CEZ Vanzare și pe cei 1,2 milioane de clienți ai sai, a fost listata marți la Bursa de Valori București, in urma unuia dintre cele mai mari IPO-uri din ultimii ani, iar Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat ca a cumparat 11%…

- ”Compania Premier Energy (simbol bursier: PE), producator, echilibrator, distribuitor si furnizor de electricitate, precum si furnizor si distribuitor de gaze naturale debuteaza astazi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in urma derularii cu succes a unui IPO in valoare de 695 milioane lei, cel mare…

- Dupa listarea cu succes a unuia dintre cei mai importanți furnizori de gaze naturale din Romania, JT Grup Oil S.A., companie care activeaza pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul JT Terminal, cel mai nou terminal privat de produse petroliere din portul Constanța, și-a anunțat intrarea…

- Producatorul de titei si gaze OMV Petrom se retrage din Georgia, arata raportul trimestrial transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Compania nu precizeaza nici cand si nici de ce a luat aceasta decizie si nici in ce consta de fapt retragerea.

- Premier Energy Group a anunțat joi intenția de a lansa o oferta publica inițiala (IPO) de acțiuni ordinare pe Bursa de Valori București (BVB). Premier Energy este o companie cu multiple achiziții pe piața gazelor și energiei electrice din Romania, controlata de cehii de la Emma Capital. Listarea are…

- ROCA Industry se transfera, din data de 11 martie, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, dupa doi ani de la debutul pe piata AeRO a BVB, sub simbolul bursier ROC1, informeaza Agerpres. Compania isi va marca prima zi de tranzactionare pe Piata Reglementata printr-o deschidere oficiala…