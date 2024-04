BCR a inregistrat un profit net de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) in primul trimestru al anului, in creștere cu 10,1%, fața de 563 milioane de lei (114 milioane de euro) in T1 2023, au anunțat, marți, reprezentanți ai bancii. Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% in martie 2024, in scadere […] The post BCR – profit net de 620 milioane lei, in trimestrul unu 2024 appeared first on Puterea.ro .