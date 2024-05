Stiri pe aceeasi tema

- BRD a inregistrat un profit net de 326 milioane RON, in trimestrul I, in scadere de 4,67 la suta, potrivit raportului transmis de banca Bursei de Valori București (BVB). Profitul brut al grupului BRD a atins 455 milioane lei, in T1 2024 (+6,5% comparativ cu T1 2023), iar raportul cost-venit a fost…

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…

- BCR a inregistrat un profit net de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) in primul trimestru al anului, in creștere cu 10,1%, fața de 563 milioane de lei (114 milioane de euro) in T1 2023, au anunțat, marți, reprezentanți ai bancii. Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% in martie 2024,…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) in T1 2024, in crestere cu 10.1% fata de 563 milioane de lei (114 milioane de euro) in T1 2023, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de un volum mai mare de afaceri cu clientii. Rezultatul operational…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Producatorul Iproeb Bistrița a semnat un contract de 10 milioane de euro cu Electrica, pentru furnizarea de cabluri și conductoare de medie și joasa tensiune. Contractul se intinde pe doi ani. Potrivit profit.ro, Iproeb Bistrița a semnat un contract pentru furnizare de cabluri și conductoare de medie…

