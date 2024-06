Stiri pe aceeasi tema

- Franz Beckenbauer, una din legendele fotbalului mondial, care a incetat din viata pe 7 ianuarie la varsta de 78 de ani, va fi omagiat cu prilejul ceremoniei de deschidere a EURO 2024, care va avea loc vineri pe Allianz Arena din Munchen, inaintea meciului inaugural dintre selectionatele Germaniei si…

- Marcus Rashford (26 de ani) a intrat in conflict cu un suporter in timp ce se afla la incalzire, la pauza meciului disputat de Manchester United acasa, contra celor de la Newcastle, incheiat cu scorul de 3-2. Revenit dupa o accidentare la glezna, care l-a facut sa lipseasca in ultimele patru meciuri,…

- In weekend au avut loc operațiuni de poliție in Demmin și Neustrelitz, dupa ce cetațenii au informat autoritațile despre prezența unor posibili infractori in cele doua orașele germane. Dupa cercetari, poliția a anunțat ca toți cei vizați sunt romani, scrie cotidianul Nord Kurier.Potrivit uuni comunicat,…

- Poliția australiana a declarat luni ca atacatorul care a injunghiat mortal 6 persoane intr-un centru comercial aglomerat din Bondi, o suburbie din Sydney, ar fi putut avea ca ținta femeile. Țara iși plange victimele și sute de persoane au depus flori lang

- Inșelaciunile prin investiții online in numele Transgaz continua sa faca multe victime, iar infractorii se imbogațesc rapid, avertizeaza polițiștii. Patru barbați au fost arestați de polițiștii din Ilfov dupa ce au reușit sa inșele un tanar, promițandu-i caștiguri rapide și fabuloase daca investește…

- Ministrul de Interne german, Nancy Faeser, a anunțat marți ca vor fi instituite temporar controale la toate granițele Germaniei pe durata Campionatului European de Fotbal care va avea loc in aceasta vara.

- Jucatorul francez de tenis, Arthur Cazaux, a lesinat pe teren, chiar in timpul meciului. Jucatorul și-a pierdut cunoștința din cauza caldurii, luni, in timpul meciului din calificari la Miami Open, cu Harold Mayot, compatriotul sau. In setul trei, la scorul de 4-6, 7-5, 2-1, si dupa doua ore de joc,…